Viadotto di Corso Sacco e Vanzetti, Appendino: “Lavori al via in primavera”

Buone notizie per i residenti di Parella e per chi, quotidianamente, deve entrare o uscire da Torino: partiranno a breve, infatti, i lavori sul viadotto di Corso Sacco e Vanzetti, oggetto negli scorsi mesi di numerosi incendi che ne avevano provocato un cedimento strutturale.

L'annuncio è arrivato attraverso un post su Facebook della sindaca di Torino Chiara Appendino: “Sono già stati finanziati nel bilancio 2019 – si legge - delicati interventi necessari per riportare alla sua piena funzionalità il viadotto Sacco e Vanzetti di Corso Marche; interventi che, dunque, inizieranno entro la primavera. La messa a bilancio dei fondi necessari conferma che per noi si tratta di un cantiere importante, su quella che è una delle arterie più trafficate della città”.

Appendino ha poi confermato l'intenzione di investire nel settore stradale: “Questi lavori - prosegue - fanno parte di un ampio progetto di interventi sui ponti cittadini, tutti già finanziati, che la Giunta ha approvato qualche mese fa. Il tema delle manutenzioni è e rimane prioritario con 50 milioni già stanziati per il 2020: prenderci cura dell'esistente è il modo migliore per rinforzare le basi su cui verranno avviati progetti per il futuro”.