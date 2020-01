Estradato in Italia l'autista di scuolabus accusato di violenza sessuale su disabili nel Torinese

E’ stato estradato ieri in Italia Michele C., il 69enne arrestato la scorsa settimana in Francia a Chambery con l’accusa di reati sessuali su minori disabili.

L'uomo era ricercato dall'interpol per degli abusi compiuti quando era l'autista di uno scuolabus. I reati sono stati compiuti tra il 2018 e la fine del 2019, tutti in provincia di Torino. L’uomo, mascherandosi sotto la veste di volontario accompagnatore di bambini disabili, era riuscito a guadagnare l’affetto delle proprie vittime verso le quali dimostrava apparentemente amicizia e senso di protezione.

Approfittando del suo ruolo rivestito, dello stato di minorata difesa psichica dei bambini, nonché della loro minore età, aveva sottoposti i ragazzi ad abusi di natura sessuale.

Le vittime, tutte minorenni e di origine extracomunitaria, hanno subito i reati senza possibilità di capire quanto stava accadendo e fare denuncia. Così C. M. è riuscito a costruire un muro entro il quale agire indisturbato, sempre ponendosi come persona affabile e comunicativa, mentre le famiglie erano completamente all’oscuro di quanto accadeva ai propri piccoli.

Il 69enne si trova ora in carcere.