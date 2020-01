¿Memoria!, a Moncalieri viaggio teatrale sulla Shoah attraverso le memorie di Primo Levi

In occasione del Giorno della Memoria 2020 la Città di Moncalieri, in collaborazione con l’Associazione Femto e con gli studenti che hanno visitato i luoghi della Shoah, promuove lo spettacolo “¿Memoria!”, in programma lunedì 27 gennaio presso le Fonderie Limone.

Basato sui testi di Primo Levi e con la regia di Gianni Bissaca, drammaturgo e attore di grande esperienza, lo spettacolo sarà un importante omaggio alla preziosa testimonianza che lo scrittore torinese ci ha lasciato.

“Prosegue l’opera di sensibilizzazione sui temi della Shoah e sulla necessità di un impegno quotidiano contro ogni forma di razzismo, indifferenza e violenza insieme ai giovani”, dichiarano il sindaco Paolo Montagna e il Capo di Gabinetto Davide Guida. “Giovani che, forti dell’esperienza del viaggio, si impegnano a mantenere viva la memoria storica, con la grande capacità, pur raccontando fatti storici tragici, di emozionare e far riflettere”.

Nell’ottica di investire sui giovani e sul loro futuro, è prevista, infatti, la messa in scena alle ore 11.30 per i gruppi scolastici. Lo spettacolo delle 21.30, invece, sarà aperto a tutta la cittadinanza e sarà a ingresso libero.