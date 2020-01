Sestriere capitale dello sport con la Coppa del Mondo di Sci, Uncem: "Grande occasione di sviluppo"

"La montagna del Piemonte domani e domenica sarà sotto i riflettori con i grandi eventi dello sport a Sestriere e nel comprensorio della Via Lattea. Faccio i miei complimenti al Sindaco Poncet, all'Amministratore delegato Brasso, al Consigliere Marin per quanto hanno organizzato in occasione della Coppa del Mondo di Sci. So che saranno il trampolino di lancio verso la tappa del Giro d'Italia 2020 e verso i Mondiali di Sci 2029. Tre occasioni importantissime che sono certo saranno volano di crescita e sviluppo per il Piemonte". Così Lido Riba, Presidente Uncem Piemonte.