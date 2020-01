A Vanchiglia con Luigi Orfeo rivive il varietà anni Cinquanta

Sul palco di Casa Fools (via Bava 39) venerdì 24 e sabato 25 gennaio andrà in scena "Varietyl", un magistrale cabaret musicale ideato e realizzato da Luigi Orfeo, uno degli attori più poliedrici del panorama torinese, accompagnato dalla musica di Oreste Forestieri (mandolino e flauti) e Michele Salituro (chitarra e violino).

Ispirandosi all'essenza più farsesca e briosa del cabaret, questo trio di "cantattori" farà rivivere al pubblico lo spirito del varietà d'avanspettacolo tipico degli anni '50, in un'ora di puro divertimento a suon di musica. Un susseguirsi di canzoni esilaranti, narrate e interpretate da Orfeo nei panni di un fenomenale guitto da palcoscenico, saranno il pretesto per raccontare bizzarri personaggi e storie equivoche, in un viaggio comico d'altri tempi.