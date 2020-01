Ficarra e Picone a Stupinigi Sonic Park 2020

“Abbiamo fatto… 25 anni” è il titolo dello spettacolo di Ficarra e Picone che celebra i 25 anni di carriera. Dopo il grande successo nelle sale del loro ultimo film “Il Primo Natale”, Ficarra e Picone si preparano a calcare i palchi delle venues più prestigiose della penisola, come l’Arena di Verona e Stupinigi Sonic Park il 6 luglio, per celebrare i 25 anni di sodalizio artistico. Più di cento date in cui Salvo e Valentino si raccontano con aneddoti, curiosità, pezzi di repertorio ed inediti scritti per festeggiare il loro ritorno a teatro in occasione dell’importante ricorrenza.