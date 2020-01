Controlli negli immobili utilizzati per locazioni turistiche in centro e a Santa Rita: 1000 euro di multa

Gli ultimi controlli di oggi, venerdì 24 gennaio, riguardano un alloggio in pieno centro cittadino e un altro in zona Santa Rita i cui conduttori, oltre a non aver mai comunicato alla Questura i dati anagrafici delle persone ospitate (motivo per cui sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria), non si sono attenuti agli obblighi imposti dalla Legge Regionale nr. 13 del 2017, venendo così sanzionati con una multa di 1.000 euro. Questa legge, che istituisce a partire dal primo ottobre 2019 la banca dati delle strutture ricettive e che vuole regolamentare gli immobili destinati alle locazioni brevi, prevede che i proprietari o chiunque abbia la materiale disponibilità di immobili privati utilizzati per finalità turistiche debbano munirsi del cosiddetto C.I.R. (codice identificativo di riconoscimento regionale).