Anche nel 2020 Covar14 rinnova il contributo per i pannolini lavabili

Torna, anche per il 2020, “Il bebé che fa la differenz…iata”, lo stanziamento disposto dal Covar14per sostenere la spesa delle famiglie che utilizzano i pannolini lavabili al posto di quelli usa e getta.

Il Consiglio di Amministrazione del consorzio ha dato il via al proseguimento del progetto, ispiratoa incentivare nuovi comportamenti commerciali, più attenti all’ambiente. “Le condizioni, che erano state il presupposto per l’approvazione iniziale del progetto, non sonocambiate - premette Leonardo Di Crescenzo, presidente del CdA di Covar14 - I dati ci dicono che,nei primi 30 mesi di vita di un neonato, i genitori acquistano in media più di una tonnellata dipannolini e in Italia se ne consumano oltre 6 milioni. Pannolini che, gettati, sono rifiuto urbanoindifferenziato, fatto di materiali che impiegano più di 500 anni a decomporsi".

"Ultima aggravante èche questo tipo di rifiuto costituisce circa il 5% dei rifiuti urbani ed è un costo non da poco, per laraccolta, il trattamento e il trasporto agli impianti. Incidere sul suo uso e spingere le famiglie alimitarlo è un tassello in più che mettiamo per limitare la produzione di rifiuti sul nostro territorio”. Il contributo è destinato alle famiglie, con bambini che non abbiano compiuto i 30 mesi di età,residenti in uno dei 19 Comuni consorziati, e copre il 50% della spesa fino a un massimo di 200euro a bambino.

E’ ammessa una sola domanda e l’acquisto va effettuato in attività commercialidella provincia di Torino.La richiesta può essere fatta all’Ecosportello del proprio Comune, o inviata via posta o con postaelettronica certificata agli indirizzi del consorzio. Vanno allegati: la richiesta con la dichiarazionesostitutiva del certificato di residenza del bambino, da compilare sul modulo predisposto, gliscontrini fiscali o fatture in originale, con i dati dell’acquirente e del prodotto acquistato, in datasuccessiva all’entrata in vigore della concessione, il primo gennaio 2020.

I moduli e tutte leinformazioni per la corretta presentazione della richiesta sono pubblicati sul sito del consorziowww.covar14.it