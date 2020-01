"Crepa sporca ebrea": scritta antisemita nel quartiere Borgo Po

"Crepa sporca ebrea". É la scritta che una pensionata di 65 anni di origini ebraiche ha trovato nel pianerottolo dello stabile in cui abita, nel quartiere Borgo Po, non troppo distante da corso Casale.

La donna ha denunciato nel pomeriggio l'episodio alla Digos, con gli agenti che stanno visionando le telecamere di sorveglianza.

Sull’episodio è intervenuta la sindaca Chiara Appendino: “75 anni fa finiva l'orrore dello sterminio ebraico. Oggi, esattamente nella stessa data, un muro della nostra Città viene sfregiato da scritte antisemite. Ma sapete qual è la differenza? Che la storia si ripete due volte, la prima in tragedia, la seconda in farsa”.

“E mentre la Città cancellerà quelle scritte, voi continuerete ad affogare nella vostra ignoranza e nel vostro anonimato. Finché le Forze dell'Ordine non vi troveranno, s'intende” ha poi concluso la prima cittadina.

Dura anche la condanna di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte: “Non c’è spazio in Piemonte per chi sceglie di fare o emulare gesti indegni come quelli a cui stiamo assistendo. E voglio chiarirlo a questi coraggiosi vigliacchi che si nascondono dietro l’anonimato. Spero che le Forze dell’Ordine possano individuare e punire al più presto i responsabili e che coloro che hanno subito la violenza di queste parole sentano vicino l’abbraccio di noi istituzioni”.