In giro di notte senza patente e assicurazione, con un mezzo sequestrato: nei guai un 54enne

Nella notte appena trascorsa, tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio, gli Agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino hanno effettuato controlli di sicurezza stradale nei quartieri del Centro, San Paolo, Barriera di Milano e Aurora.



Complessivamente sono stati 254 i veicoli controllati e 70 le violazioni accertate (tra le quali guida facendo uso di telefonino, passaggio con semaforo rosso e velocità pericolosa). Due i veicoli sequestrati per assicurazione scaduta.



Alle 2.15 circa, all'incrocio di corso Novara angolo Giulio Cesare, gli Agenti hanno notato un autocarro Fiat Scudo che procedeva con le luci di arresto non funzionanti. Lo hanno fermato e, durante il controllo, è emerso che il conducente, 54enne di nazionalità pakistana, era sprovvisto di patente di guida e che, inoltre, il veicolo risultava privo copertura assicurativa nonché sottoposto a fermo amministrativo. Sono state, pertanto, contestate al conducente cinque violazioni al Codice della Strada per un totale circa 6000 euro e il veicolo, sottoposto a due sequestri e un fermo, è stato confiscato.