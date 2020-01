Gli ex vertici della magistratura torinese e piemontese compariranno come testimoni al Tribunale di Milano al processo ad Alberto Perino. Lo storico leader dei No Tav valsusini è accusato di aver diffamato, in due filmati comparsi nel 2013 sul blog di Beppe Grillo, l’ex procuratore capo di Torino Gian Carlo Caselli.

Oltre a Caselli saranno presenti in aula il suo successore Armando Spataro e Marcello Maddalena, ex procuratore generale del Piemonte. L’udienza è in programma a maggio.