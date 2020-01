Fertili terreni: a san Pietro in Vincoli prosegue la stagione con "Adamo ed Etica"

Prosegue, con una prima nazionale, la stagione di Fertili Terreni Teatro. Il 30 e il 31 gennaio andrà in scena Adamo ed Etica (prima nazionale, ore 21, San Pietro in Vincoli Zona Teatro, Via San Pietro in Vincoli, 28) di Alberto Pagliarino. Con Alberto Pagliarino, Fabrizio Stasia e la voce di Esther Ruggiero. Regia e supervisione drammaturgica di Alessandra Rossi Ghiglione; documentazione e supervisione giornalistica di Nadia Lambiase e Paolo Piacenza. Light design a cura di Claudio Albano. Lo spettacolo è una coproduzione di Associazione Pop Economix, UNI Ente Nazionale di Normazione e Il Mutamento Zona Castalia.





2029. L’Occidente vive la terza crisi economica globale, la più devastante da quando se ne abbia memoria. La multinazionale Next crea Etica, una app in grado di dare la soluzione a qualsiasi quesito: qual è la donna che dovrei sposare? Il lavoro giusto? Quale è il taglio di capelli migliore?

Dentro i laboratori della Next si sviluppa la vicenda di Doc e Adam, il primo è l’inventore di Etica, il secondo è la cavia che deve sperimentarla. Mentre si evolve la dinamica dei due protagonisti, al di fuori della Next si sviluppano le vicende grottesche dell’Occidente vinto dalla crisi. L’avvento di Etica nel mondo diventa una nuova speranza per l’umanità o forse una possibile fine?

Una commedia grottesca, esilarante a tratti profondamente drammatica, dove i due attori passano velocemente dai ruoli naturalistici dei due protagonisti - Doc e Adam - all’interpretazione di decine di piccoli tipi grotteschi: giornalisti, operai senza lavoro, politici, anziane popolane, giovani studenti, giudici - maschere teatrali e icone simboliche del turbinio del nostro tempo - dando vita a uno spettacolo pieno di energia. Etica sembra una puntata di Black Mirror, ma in chiave teatrale: gli attori attraversano continue trasformazioni a vista, usando parrucche, costumi stilizzati, teste di polistirolo, armi giocattolo e si muovono in mezzo a una scenografia modulabile e fortemente simbolica.

Lo spettacolo riflette sul tema della scelta etica oggi e immagina un immediato possibile futuro a partire dalla ricerca del collettivo Pop Economix sulle più recenti scoperte nel campo dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi previsionali.