Brandizzo, Bertetto lascia il Consiglio comunale

Oscar Bertetto abbandona il Consiglio comunale di Brandizzo. Ieri sera, lunedì 27 gennaio, al termine della seduta del Consiglio comunale, il consigliere di minoranza del Pd, 69 anni, in passato capogruppo dell’allora “Centrosinistra per Brandizzo”, ha rassegnato le sue dimissioni per motivi personali ed impegni di lavoro.

Di professione oncologo, Bertetto è attualmente direttore del Dipartimento Interaziendale Interregionale della Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta della Città della Salute e della Scienza e delle Molinette di Torino. La sua carriera lo ha visto anche essere direttore generale dell'Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari della Regione Piemonte, e Direttore dell'unità di Oncologia Medica dell'ospedale San Giovanni Battista di Torino. E proprio al San Giovanni Battista ha contribuito all'apertura del Centro Oncoematologico Subalpino.

Bertetto fa parte del pool di medici che a metà febbraio partirà per portare la propria esperienza di cura dei tumori in Bosnia Herzegovina.

A prendere il suo posto in Consiglio sarà l'avvocato Monica Durante.