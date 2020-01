Giornata nazionale contro lo spreco alimentare il 5 febbraio a Palazzo Cisterna con Food Waste Camp

Mercoledi 5 febbbraio, in occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, i molti attori del nostro territorio che se ne occupano si confronteranno durante l’evento “Food Waste Camp” che avrà luogo a Palazzo Cisterna in via Maria Vittoria 12 a Torino, a partire dalle 9,45.

L’appuntamento è stato organizzato dalla Città metropolitana di Torino, dal pool dell'Atlante del Cibo di Torino Metropolitana e dal pool di Food Pride,per fare il punto sulle politiche e le azioni messe in campo fino ad oggi.

Con “Food Waste Camp” sarà possibile approfondire la conoscenza tra le amministrazioni locali, gli stakeholder del territorio e tutti quei soggetti del Terzo Settore che si impegnano ogni giorno a contrastare lo spreco alimentare, proprio grazie al confronto tra esperienze e attori che operano in contesti geografici diversi. Tra i relatori saranno presenti Paolo Azzurro, coordinatore tecnico-scientifico del progetto ANCI-MATTM sulla prevenzione degli sprechi alimentari, e Michele Pancaldi, coordinatore del progetto Ecowaste4Food di Ferrara.

Interverranno anche l’Agenzia Sviluppo Locale San Salvario, Fondazione Mirafiori, Compagnia di San Paolo, Circoscrizione 3 e Regione Piemonte.

Solo in Italia vengono gettati ogni anno tra i rifiuti oltre 15 miliardi di euro (poco meno dell’1% del Pil nazionale) che in peso significano circa 220 mila tonnellate di cibo sano, senza dimenticare che ogni tonnellata di cibo sprecato ha un impatto ambientale devastante.

Inoltre, sempre nel nostro Paese, quasi il 7 per cento delle famiglie (dati Istat) non ha adeguato accesso al cibo, sia dal punto di vista della quantità che della qualità. Grazie al progetto Food Pride in un anno a Torino sono state ridistribuite oltre 120 tonnellate di cibo.