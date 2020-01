Torino finalista per il premio Europeo “EIC Horizon Prize ‘Blockchains for social good”

Quattro anni dopo il premio Capitale Europea dell’Innovazione (seconda dopo Amsterdam davanti a Milano e Parigi), Torino è finalista per il premio Europeo “EIC Horizon Prize ‘Blockchains for social good’”: compete con altri 22 candidati per uno dei 5 premi da 1 milione di Euro.

Il progetto finalista si chiama ‘CommonsHood’, sviluppato dall’Università di Torino assieme ai cittadini dei patti di collaborazione nati dal regolamento beni comuni, nell’ambito del piano inclusione sociale, alla rete delle case del quartiere, all’Associazione Volontariato Torino – Vol.To, a istituzioni come ASCOM e VisitPiemonte – Regional Marketing and Promotion, nonché alcune realtà della solidarietà ad Atene, in Grecia.

L’obiettivo di CommonsHood è quello di offrire alla comunità una piattaforma Blockchain per sostenere l’economia locale: una piattaforma basata su una app che fa da portafoglio dove sono contenuti diversi tipi di ‘gettoni’.