Carnevale di Ivrea, la Vivandiera si dimette per i messaggi "hot" del Generale

Una serie di messaggi “hot” scuotono il Carnevale di Ivrea. La Vivandiera, che ricopre uno dei ruoli più importanti dell'evento, si è infatti dimessa a poche settimane dalla manifestazione dicendosi “stanca” dei tanti sms osé ricevuti via whatsapp dal suo “Generale”, figura maschile di spicco della manifestazione.

La ragazza ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico lo scorso 17 gennaio, ma la motivazione è emersa soltanto nelle scorse ore grazie alla Sentinella del Canavese, che per prima ha raccontato della serie di messaggi espliciti, con inviti a uscire e a trascorrere qualche ora insieme, inviati via whatsapp dal Generale alla 38enne, che ha sempre rifiutato le avances dell'uomo. La ragazza, al momento, avrebbe raccontato l'episodio agli organizzatori della manifestazione ma non avrebbe sporto denuncia ufficiale.