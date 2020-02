Con la “Squadra anti-tratta” la lotta alla mafia nigeriana parte da Torino

In cosa consiste la “tratta”? Com'è nata la mafia nigeriana, come è possibile analizzarla e quali strategie si possono mettere in atto per contrastarla? Di questo e molto altro si è parlato giovedì scorso, durante il convegno “Emergenza tratta, nuove forme di criminalità organizzata”, promosso dalla Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale del Piemonte.

Il primo tentativo di arginare il fenomeno si è sviluppato proprio a Torino grazie alla “Squadra anti-tratta”, voluta nel 2011 dall'allora procuratore Giancarlo Caselli per perseguire reati quali il traffico di esseri umani, la violenza sessuale, la riduzione in schiavitù e lo sfruttamento della prostituzione: “In Italia - ha spiegato il commissario di polizia locale presso la procura di Torino Fabrizio Lotito – il fenomeno è stato sottovalutato, ma le operazioni Niger e Athenaeum hanno definitivamente riconosciuto la criminalità organizzata nigeriana come mafia. Il business della tratta, in grado di fruttare 32 miliardi di dollari all'anno, da noi colpisce circa 3mila persone, la maggior parte donne”.

Le evidenze emerse dalle indagini svolte nel corso degli ultimi anni hanno poi evidenziato la complementarietà della mafia nigeriana con quelle nostrane: “La sua organizzazione - ha aggiunto il sostituto procuratore di Torino Stefano Castellani – è completamente sovrapponibile a quella delle mafie storiche: abbiamo avuto, inoltre, riscontri precisi riguardo contatti con la 'ndrangheta. Nel riconoscerne la natura mafiosa hanno poi avuto fondamentale importanza le intercettazioni e i collaboratori di giustizia, oltre alle testimonianze delle vittime grazie all'ottimo lavoro svolto da operatori sociali, organizzazioni non governative e mediatori culturali”.

Il giornalista e scrittore Sergio Nazzaro, autore del libro “Mafia nigeriana – La prima indagine della squadra anti-tratta”, ha poi invitato tutti alla cautela: “Dobbiamo ricordare che, mentre gli africani venivano usati come armi di distrazione di massa, la 'ndrangheta fatturava 42 miliardi di euro sedendo nei consigli d'amministrazione e i casalesi costruivano la linea ad alta velocità Roma-Napoli. I fenomeni criminali complessi vanno affrontati con profonde operazioni di intelligence e incroci di dati, per questo bisogna avere l'umiltà di ascoltare le storie di chi fa le indagini” ha ammonito.

In Piemonte, le persone accolte dagli enti anti-tratta tra il 2014 e il 2018 sono state 667, per un totale di 1117 colloqui effettuati: “Con l'istituzione della Commissione Legalità – ha sottolineato il consigliere dei Moderati Silvio Magliano – la Regione ha dimostrato la propria attenzione a queste tematiche, confermando la necessità di applicare un approccio professionale e metodologico nell'analisi dei flussi migratori per non alterare la percezione della sicurezza. La politica non deve far altro che mettersi a disposizione di chi, come gli uomini della Squadra Anti-Tratta, stanno dimostrando la presenza dello Stato”.