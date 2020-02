Forte vento in Val di Susa, un albero cade e distrugge un'auto a Bardonecchia

Attimi di terrore, stamattina, a Bardonecchia, dove la caduta di un grosso albero in pieno centro ha colpito e distrutto un'auto parcheggiata. Fortunatamente all'interno non c'era nessuno, così come non c'erano persone di passaggio.

La strada, quella che costeggia il fiume, è rimasta bloccata per consentire ai vigili di fuoco di Oulx e di Susa di intervenire e mettere in sicurezza la zona.

Da questa mattina il forte vento ha creato non pochi danni in tutta la Valle di Susa. A Bussoleno, alcune squadre specializzate stanno intervenendo per mettere in sicurezza le falde dei tetti con tegole e lamiere pericolanti.