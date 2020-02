Spaccio, teneva oltre 400 grammi di marijuana in casa nel quartiere San Donato: arrestato

A seguito di un’attività di Polizia Giudiziaria condotta negli ultimi giorni, ieri mattina personale del Commissariato San Secondo ha individuato nel quartiere San Donato un alloggio all’interno del quale veniva detenuta una cospicua quantità di marijuana da parte di un giovane italiano.

Il venticinquenne, incensurato, si trovava a casa in compagnia della propria fidanzata, sorpresa a consumare anche lei della sostanza.

L’odore acre dello stupefacente era facilmente percepibile già in strada, in corrispondenza del balcone dell’appartamento. All’interno dell’armadio di una delle camere da letto, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una busta di plastica contenente oltre 400 grammi di marijuana, nonché un portagioie che custodiva la somma di 210 euro, in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’illecita attività. Il venticinquenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.