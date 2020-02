Vento forte, un'auto finisce contro un palo della linea telefonica crollato sulla strada

Il vento fortissimo ha fatto crollare numerosi pali della linea telefonica sulla strada provinciale 40 nel Canavese, che è stata chiusa tra San Giorgio e San Giusto Canavese.

Coinvolta un'auto, una Volkswagen Polo che stava viaggiando in direzione San Giusto. L'autista, un 45enne residente a Cuceglio, non ha potuto evitare l'impatto ma per fortuna è uscito illeso.

Accertamenti in corso da parte dei carabinieri di Agliè. La provinciale resterà chiusa fino a quando i tecnici della telefonia non avranno ripristinato la linea.