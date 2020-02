Processo Ream: la Procura di Torino chiede 1 anno e 2 mesi per la sindaca Chiara Appendino

Un anno e due mesi alla sindaca Chiara Appendino e all'assessore al Bilancio Sergio Rolando, un anno all'ex capo di gabinetto della sindaca Paolo Giordana. Sono le richieste di condanna avanzate dai pubblici ministeri Marco Gianoglio ed Enrica Gabetta al processo Ream in corso a Torino.

Nel procedimento sono imputati per falso in atto pubblico e abuso d'ufficio Appendino, Rolando, Giordana e il dirigente del Comune di Torino Paolo Lubbia. Quest'ultimo, a differenza degli altri tre, ha scelto il rito ordinario e non l'abbreviato e nella seduta odierna nei suoi confronti è stato richiesto il rinvio a giudizio.