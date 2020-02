In Comune una torta formato Mole Antonelliana: “Ispirata al simbolo di Torino, è una copia perfetta dell’originale” (FOTO e VIDEO)

Una torta formato Mole Antonelliana: è stata presentata questa mattina nella sala Marmi di Palazzo Civico l’opera d’arte realizzata da Maria Concas, artista associata alla Federazione Internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria.

Per realizzare l’opera di Cake Design, la signora Maria ci ha messo tre mesi, in piena estate. “L’umidità e le temperature non hanno facilitato il mio compito, è stato molto difficile” spiega. Eppure, il risultato è stato strabiliante, perché la Mole dolce è una fedele copia dell’originale, dal momento che è stata creata in perfetta scala.

L’artista ha deciso di dedicarla alla figlia: “E’ una torta bellissima, proprio come lei”. Il colore chiaro è dovuto al composto di ghiaccio reale, un mix di albume e zucchero a velo. I motivi che hanno spinto Maria Concas a realizzare una torta formato Mole Antonelliana sono presto spiegati: “Mi ha ispirato, sono di Torino e ho voluto riprodurre il simbolo della nostra città. L’ho studiata nei minimi particolari”.

La torta è piaciuta tantissimo e le ha permesso di vincere le selezioni regionali volte alla partecipazione ai campionati nazionali. La vetrina successiva? L’art gallery dei campionati mondiali: un modo per portare le eccellenze torinesi in giro per il mondo, anche a livello di pasticceria.