Grave investimento ad Ivrea: travolte 4 persone

Grave investimento pedonale ad Ivrea, dove sono rimaste ferite quattro persone. Intorno alle 19 un gruppo di persone stava attraversando via Guglielmo Jervis, quando è stato travolto da un'auto.

Secondo le prime informazioni sarebbero particolarmente drammatiche le condizioni di due donne, di un'età compresa tra i 60 e i 70 anni, che sono state trasportate rispettivamente al Cto di Torino in elisoccorso e all'ospedale di Ivrea. Anche gli altri due feriti, in condizioni non gravi, andranno presso il nosocomio eporediese.