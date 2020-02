Girava per strada con un maxi ovulo nella bocca: arrestato pusher in Barriera di Milano

Girava con un ovulo in bocca talmente grande da non riuscire nemmeno a parlare. E' stato fermato a Torino dalla polizia, venerdì sera, in via Malone, un cittadino nigeriano trentanovenne. Alla vista degli agenti, ha cercato allora di deglutire la sostanza stupefacente, ma l'intervento delle forze dell'ordine ha consentito di recuperare il maxi ovulo, del peso di ben 21 grammi, la cui ingestione avrebbe anche potuto mettere a repentaglio la vita del pusher.

Al suo è stata trovata una dose di cocaina purissima. Gli agenti hanno poi effettuato anche una perquisizione dell'abitazione dell'uomo,, rinvenendo tre telefonini e la somma in contanti di 520 euro, di probabile provento delittuoso. L’uomo, che ha precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.