Multa "da record" nella notte di domenica: fermato in corso Casale a 151 chilometri all'ora

Un vero bolide, lanciato a 151 chilometri orari non su una corsia d'autostrada, ma in corso Casale, in pieno centro abitato. E' solo uno degli automobilisti indisciplinati finiti nella rete dei controlli della Polizia municipale che ha effettuato servizi di sicurezza nel corso della notte tra domenica e lunedì nelle zone di Barriera di Milano, Aurora e Madonna del Pilone.

Complessivamente sono stati oltre 300 i veicoli controllati: il bilancio è di 175 violazioni dei limiti di velocità (con il "record" di corso Casale), mentre altre 34 sono state le violazioni che vanno dal mancato uso delle cinture di sicurezza all'uso del telefonino alla guida. Inoltre 4 veicoli sono stati posti sotto sequestro amministrativo perché senza assicurazione. Il conducente di uno di questi, senza patente, era già stato sanzionato a novembre 2019 per le stesse infrazioni.