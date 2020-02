Torino ricorda la tragedia delle Foibe: "Costruire identità contro ogni pulizia etnica e odio razziale" [FOTO E VIDEO]

"Il prezzo pagato dalle popolazioni italiane - ha aggiunto la sindaca Chiara Appendino - fu altissimo: le foibe, l'esodo e l'oblio per queste persone, dimenticate in qualche angolo della memoria". "Oggi - ha aggiunto la prima cittadina - siamo qua per ricordare, in modo che ciò che è stato e non dovrà più essere".

Nella notte in via Sansovino a Torino, come altre città italiane, CasaPound ha affisso lo striscione "Partigiani titini infami e assassini". A commentare il gesto, a margine della cerimonia, Antonio Vatta, presidente dell’Anvgd (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia). "Non sono d’accordo - ha detto - con CasaPound, né con loro né con chi nega. Noi siamo in mezzo: non vogliamo strumentalizzazioni".

"Siamo capaci di difenderci e raccontare la nostra storia da soli e la verità, che è una. Noi che lo abbiamo vissuto siamo gli unici che possiamo raccontare e non abbiamo bisogno che nessun altro lo faccia", ha concluso Vatta.