Gli agenti Tutela della Fauna e Flora della Città Metropolitana rilevano violazione alle normative per la messa in asciutta dei corsi d’acqua

Gli agenti faunistico-ambientali della Funzione specializzata Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino sono intervenuti nei giorni scorsi alla confluenza tra il Po e il torrente Chisola a Moncalieri, per constatare una violazione alle normative per la messa in asciutta dei corsi d’acqua in caso di lavori che possano interferire con la fauna ittica e per comminare la relativa sanzione prevista dalle normative in materia.

La legge prevede che, in caso di messa in asciutta per effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione o, come nel caso di Moncalieri, per la messa in sicurezza del pilone di un ponte, i responsabili dei lavori diano comunicazione delle operazioni stesse alla Funzione specializzata Tutela Fauna e Flora.

Il prelievo temporaneo e il successivo reinserimento della fauna ittica una volta ristabilito il normale deflusso dell'acqua possono essere affidati dal committente dei lavori in alveo ad un soggetto privato o, su richiesta, al personale della Città Metropolitana, dietro corresponsione dei costi vivi delle operazioni.