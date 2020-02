Parella, avviato il restyling dell'area cani dei Giardini Rapisarda

Buone notizie per gli amici dei quattrozampe residenti in borgata Parella: nell'area cani dei Giardini Rapisarda, infatti, sono partiti i lavori di restyling che prevedono il suo ampliamento e la sostituzione della recinzione; l'area resterà chiusa fino al termine degli interventi, previsto per marzo.

Lo spazio, situato in Via Valgioie 123, lo scorso anno era finito sotto la lente di ingrandimento per il ritrovamento di una palla piena di veleno e per la scarsa pulizia, che aveva portato i cittadini ad intervenire in “auto-gestione”.