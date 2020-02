Ruba un'auto proprio davanti al proprietario, la polizia lo insegue e lo arresta

Sabato notte, un marocchino di 33 anni si è accorto che un'auto era stata parcheggiata con le chiavi nel quadro, in via Genova: ha così deciso di salirci sopra per rubarla. L'uomo ha quasi travolto il proprietario che si trovava a pochi metri, per poi allontanarsi sgommando. Una volante della polizia in transito ha assistito in diretta all’episodio e pertanto si è messa all’inseguimento del ladro, che intanto si è diretto verso via Finalmarina, e successivamente, nel tentare un repentino cambio di direzione di marcia, ha perso il controllo del mezzo andando a collidere con alcune auto parcheggiate su via Ventimiglia.

Nonostante il forte urto, il ladro è sceso dall’auto con grande agilità ed ha continuato appiedato la sua fuga, fino a quando i poliziotti non lo hanno raggiunto, fermandolo definitivamente. L’uomo, sprovvisto di documenti, irregolare sul territorio nazionale, è risultato privo di patente di guida poiché mai conseguita. Inoltre, mostrandosi visibilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, è stato sottoposto all’alcool test, che ha avuto esito positivo. Per lui è dunque scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza oltre all’arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.