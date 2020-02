Una Bibbia “riveduta e scorretta” sul palco del Teatro Sociale di Pinerolo

Un musical comico e dissacrante sul più noto “bestseller” della storia. Venerdì 14 gli Oblivion portano sul palco del Teatro Sociale di Pinerolo (piazza Vittorio Veneto 24) “La Bibbia riveduta e scorretta”, regia di Giorgio Gallione.

La storia parte in Germania nel 1455, all’alba della nascita della stampa a caratteri mobili e quindi dell’editoria. Johann Gutenberg sta scegliendo il primo titolo da stampare, quando Dio bussa alla porta con un’autobiografia su lastre di pietra manu-scolpita di suo pugno, chiedendo di pubblicarla, intenzionato a diventare il più grande scrittore della storia. Gutenberg cercherà quindi di trasformare quello che gli appare come un insieme di storie scollegate e bizzarre in un bestseller: La Bibbia.

Gli Oblivion sono Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli e iniziano la loro carriera nel 2003 a Bologna. Passano dal teatro di rivista ai musical e raggiungono la notorietà nel 2009 grazie al micro-musical su YouTube “I Promessi Sposi in 10 minuti”. Il successo segna l’inizio di un lungo tour teatrale dello spettacolo “Oblivion Show” con la regia di Gioele Dix e debuttano sul piccolo schermo nelle trasmissioni “Parla con me” di Serena Dandini e “Zelig”. Oggi, ogni video del gruppo su Internet raccoglie milioni di click.

“La Bibbia riveduta e scorretta” andrà in scena a partire dalle 21 con le musiche di Lorenzo Scuda: ventidue canzoni originali con citazioni e richiami a Cole Porter, Stephen Sondheim, Lloyd-Webber e al musical Hamilton.

Costo dei biglietti: platea 22 euro (ridotto convenzioni e giovani fino a 28 anni 19 euro), galleria 20 euro (ridotto convenzioni 17 euro, speciale giovani fino a 28 anni 10 euro), loggione 10 euro (speciale giovani fino a 28 anni 5 euro). I biglietti si possono acquistare all’ufficio turistico di Pinerolo (Turismo Torino e Provincia) in via Duomo, 1, tel. 0121 795589, oppure online su www.vivaticket.it, o il giorno stesso dello spettacolo dalle 19,30 in biglietteria del Teatro Sociale. Per informazioni: Comune di Pinerolo tel. 0121 361271/3.