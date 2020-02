Sicurezza, controlli in un locale di via San Pio V: tentata frode e alimenti congelati nel modo errato

Agenti del Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Municipale hanno effettuato un controllo in un esercizio pubblico in via San Pio V°.

I titolari italiani del locale sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria perché sono stati rinvenuti alimenti in cattivo stato di conservazione. Alimenti freschi come ravioli, panetti di polenta fritta, crepes, tacchino, fagioli erano stati portati arbitrariamente allo stato di congelazione, senza far uso di abbattitore (non presente nel locale), mentre altri alimenti - filetti di gallinella, astici - sono risultati conservati privi di idonea copertura adatta a scongiurare il pericolo di alterazione degli stessi.

Sui menù, inoltre, non era chiaramente riportata l'origine degli alimenti stessi (fresca o surgelata) e, pertanto, è scattata anche la denuncia di tentata frode in commercio.