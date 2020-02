Moncalieri, salta una centralina elettrica. Installato un generastore d'emergenza per evitare il black out

Una centralina elettrica saltata in aria per un improvviso corto circuito ha rischiato di lasciare al buio almeno cinquecento persone a Moncalieri.

Il problema, che si è registrato nella zona tra via Palli e piazza Brennero, è avvenuto per fortuna prima che arrivasse il pieno giorno, nella mattina di oggi, 14 febbraio, con il principio di incendio domato dai Vigili del Fuoco prontamente, che però ha costretto il gestore a installare un generatore di emergenza, in modo che sia i negozi che le abitazioni non rimanessero al buio per ore.

Nel pomeriggio erano ancora in corso i lavori di ripristino, ma quanto meno si sono evitate conseguenze peggiori.