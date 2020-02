Cuorgnè e Frassinetto: "La Regione finanzierà i teatri e la pinacoteca"

Le previste risorse per finanziare il sistema teatrale di Cuorgnè e la pinacoteca Bonatto Minella di Frassinetto non arriveranno dai fondi europei Fsc 2014/2020. L’autorità di gestione, infatti, ha bocciato il dirottamento delle risorse che, secondo la delibera 100/2017 del Cipe, erano inizialmente già destinate al restauro della basilica di Oropa. Ma il consigliere regionale della Lega Mauro Fava è riuscito comunque ad ottenere un impegno certo.

«Sarà la Regione, con risorse proprie o tramite nuovi finanziamenti europei, a finanziare questi due progetti di così grande importanza artistica e culturale per il Canavese: ho avuto precise rassicurazioni in merito dall’assessore alla Cultura Vittoria Poggio – spiega – Posso assicurare il mio impegno personale ai cittadini di Cuorgnè e Frassinetto, così come a quelli di Santo Stefano Roero a cui sarebbe spettata una quota dei fondi Fsc: seguirò direttamente la vicenda fino a che le risorse non verranno stanziate. I progetti sono già pronti da tempo, occorre solo reperire le somme necessarie a farli partire».