Da oggi pomeriggio attivi i due nuovi autovelox sulla tangenziale di Torino

Dal pomeriggio di oggi, lunedì 17 febbraio, ci saranno due nuovi "occhi lunghi" per smascherare i "furbetti" dell'acceleratore che transitano sulla tangenziale di Torino.

In queste ore i tecnici di Ativa stanno finendo di posizionare i cartelli informativi per avvisare chi viaggia dell'avvenuta installazione dei due box Autovelox 105 SE, misuratori di velocità di ultima generazione. Sono stati piazzati uno prima dell’uscita Stupinigi, percorrendo la tangenziale sud diretti verso la “Piacenza–Savona” e uno nei pressi dello svincolo per corso Regina Margherita della tangenziale nord, con direzione “Aosta–Milano”.

In entrambi i tratti di strada indicati il limite di velocità è fissato a 130 km/h e i due velox entreranno in funzione alternativamente, con lo scopo di essere più dei dissuasori che non un mero metodo per fare cassa, ai danni di chi guida. I servizi di controllo saranno svolti dalle pattuglie della Polizia Stradale di Torino, che espletano la loro attività di vigilanza e soccorso sulla rete autostradale delle tangenziali.

L’avvio diquesta strategia, primariamente adottata a scopo preventivo, si colloca all’interno di altre iniziative il cui scopo si prefigge il contrasto dei comportamenti più rischiosi adottati dai conducenti durante la guida e secondo le direttive impartite dal Ministro dell’Interno nell’anno 2017, la cosiddetta Direttiva Minniti.