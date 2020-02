Ricompaiono scritte naziste sul campanello della figlia di un partigiano

Scritte neonaziste sono comparse sulla targa del campanello dell'appartamento della figlia di un partigiano nel quartiere Vanchiglia , a Torino.

Sono due piccoli adesivi con la scritte "Re Hitler" vicino a una svastica e a una croce celitica. Lo scorso 30 gennaio, sul campanello della stessa abitazione erano comparsi due piccoli adesivi con la scritta "Sieg heil, rauss guth" e una svastica.

La donna ha sporto denuncia alla Digos.

Questo è soltanto l'ultimo di una serie di episodi simili avvenuti nell'ultimo mese in Piemonte: ultimamente a Torino, in via Susa, era comparsa la stella di David, associata alla scritta “Jude”, sulla porta di casa di Marcello Segre, presidente di una Ong piemontese. Il primo caso si era però verificato lo scorso 24 gennaio, quando sull’abitazione di Aldo Rolfi a Mondovì nel Cuneese era comparsa la frase “qui abita un ebreo”. A distanza di pochi giorni altre due vicende a Torino: oltre a quella che aveva coinvolto l'abitazione colpita anche oggi, un episodio a Borgo Po, dove sul muro di casa della figlia di un’ebrea e staffetta partigiana era stato scritto "Crepa sporca ebrea".