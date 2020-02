Università, il Fuan risponde a Sganga (M5S): "Lei in malafede su di noi, siamo rappresentanti eletti"

"Siamo lista di rappresentanza riconosciuta nell'Ateneo in cui la consigliera Sganga si è laureata". Così Andrea Montalbano, presidente del Fuan - Azione Universitaria, ha voluto rispondere alla consigliera del Movimento 5 Stelle al Comune di Torino, Valentina Sganga, che in riferimento agli scontri di giovedì scorso al Campus Einaudi aveva puntato il dito contro gli studenti di destra.

"Apprendiamo dai quotidiani locali - spiega Montalbano - che la consigliera Sganga se la prende con noi perché abbiamo 'attaccato l'Anpi'. Ci teniamo a specificare che la nostra iniziativa, volta a criticare non l'Anpi in sé quanto più la specifica conferenza organizzata per dare una lettura dei massacri delle foibe diversa da quella ufficiale e storicamente ormai riconosciuta, era in maniera più assoluta democratica e non violenta, consistendo in una semplice distribuzione di volantini e nell'esposizione di uno striscione. La consigliera Sganga, tuttavia, con le sue parole dimostra di essere apertamente in mala fede nei nostri confronti. Il Fuan - Azione Universitaria non è infatti un gruppuscolo antisemita e razzista, ma bensì una lista di rappresentanza universitaria regolarmente riconosciuta da Unito (università in cui la stessa consigliera Sganga si è laureata) e che elegge rappresentanti in numerosi organi di Ateneo ad ogni tornata elettorale fino ad ora svoltasi".

"Ribadiamo ancora una volta dunque che gli unici violenti e anti-democratici che giovedì hanno messo piede in università sono gli esponenti dei centri sociali e dei collettivi di estrema sinistra, che rifugiandosi dietro all'antifascismo da anni mettono in pratica, al Cle e a Palazzo Nuovo, atteggiamenti intimidatori, violenti e che poco hanno a che fare con la vita democratica dell'Ateneo. A questo proposito ribadiamo ancora una volta la richiesta al Rettore di ristabilire il più presto possibile la legalità in tutte le sedi di Unito, sgomberando nell'immediato tutte le aule occupate abusivamente dai soliti noti".