Picchia la compagna e la minaccia con un coltello davanti alle figlie: arrestato dalla polizia

In pigiama, scalza e tremolante, con un bambino di un anno in braccio: in queste condizioni, una cittadina maghrebina è stata soccorsa l’altra sera da personale della Squadra Volante nel quartiere Madonna di Campagna.

La donna era stata appena malmenata dal compagno, un suo connazionale di circa 45 anni, alla fine di un litigio nato per futili motivi: la donna era scappata sul pianerottolo di casa nel momento in cui lo stesso aveva afferrato un coltello in cucina, brandendolo contro di lei; la donna era, inoltre, particolarmente preoccupata per l’incolumità dell’altra figlia, di pochi anni, che era rimasta nella camera da letto dell’alloggio da sola. Gli agenti entrando nell’appartamento, hanno rinvenuto nascosto sotto il divano il coltello con cui era stata portata avanti l’aggressione, avente una lama di 19 cm. Da accertamenti esperiti nell’immediatezza, è stato appurato che le violenze in famiglia perduravano già da qualche mese; infatti, risultavano ben 2 denunce a carico del compagno violento presentato nei mesi scorsi dalla donna, che però lo aveva nuovamente riaccolto in casa a seguito delle sue promesse, mai mantenute, di un cambiamento sincero.