Scoperta un'impresa a conduzione famigliare, ma si occupava di marijuana: padre e figlio arrestati

E’ letteralmente “andata in fumo” l’impresa di smercio di sostanze stupefacenti gestita da una famiglia di cittadini italiani nel quartiere Lucento. Lunedì sera, gli investigatori dei “Falchi” della Squadra Mobile di Torino, nell’ambito di un’attività info investigativa scaturita dalla segnalazione di un consistente viavai di persone da un appartamento in Via Foglizzo a Torino, ha fermato e controllato un ventiduenne italiano, Z.F., visto poco prima armeggiare vicino ad un mobiletto di un balcone dello stabile. Al controllo, gli agenti hanno accertato che il giovane aveva appena ceduto una decina di grammi di marijuana ad un uomo arrivato poco prima in macchina.

La perquisizione eseguita subito nell’abitazione dove vive il ragazzo ha permesso di appurare che in casa era presente suo padre, Z.D., di 54 anni, intento anche lui a vendere altra marijuana a due clienti trovati pure in casa.



Padre e figlio sono stati tratti in arresto per spaccio di marijuana e detenzione di quasi mezzo chilo della stessa sostanza stupefacente. Oltre allo stupefacente, detenevano in casa la somma di denaro contante per oltre 1000 euro in banconote di piccolo taglio, sequestrata in quanto verosimilmente ricavata con la vendita della marijuana.