Smerciavano cocaina ai clienti delle prostitute di piazza Massaua, arrestati due albanesi

Martedì pomeriggio, operatori delle pattuglie “Falco” della Squadra Mobile hanno tratto in arresto due cittadini albanesi, M.E., 34 anni, residente in Torino, e G.E., 37 anni, domiciliato a Torino.

I due smerciavano cocaina in Via Pietro Cossa, prevalentemente ai clienti delle meretrici che calcano i marciapiedi tra Piazza Massaua e Via Pietro Cossa.

Dopo alcuni giorni di osservazione, gli investigatori della Squadra Mobile hanno intercettato un’Alfa Romeo Giulietta con i due albanesi che gravitavano nella zona anzidetta, per eventuali richieste extra.

Fermati dagli operatori a bordo di autovettura civetta, i due albanesi hanno dovuto constatare che non si trattava di clienti insoddisfatti, ma della “polizia in borghese”. Dopo la perquisizione dell’autovettura, gli agenti riuscivano a scovare, in un vano ricavato sotto l’alloggiamento porta oggetti (rimosso dalla sua sede), due involucri con quasi due etti di cocaina.

I due pusher, al termine degli accertamenti preliminari, sono stati condotti nel carcere “Lorusso e Cutugno” di questo capoluogo, dove sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.