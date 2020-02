Notte di interventi per i vigili del fuoco: brucia una cascina a Rivoli, ma roghi anche a Grugliasco e ad Avigliana [VIDEO]

Una notte piena di interventi per i vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire (e in alcuni casi sono ancora in azione) in tre situazioni diverse, tutte a pochi chilometri da Torino, con allarmi che sono scattati poco dopo la mezzanotte.

La situazione più impegnativa è quella che si è verificata a Rivoli, dove un incendio sta interessando una cascina in cui hanno preso fuoco circa 350 rotoballe. Ben 8 le squadre intervenute fino a questo momento, ma le operazioni si annunciano ancora piuttosto lunghe, prima di considerare conclusa l'operazione.





Fuoco anche a Grugliasco, nella zona degli ex mercati generali, dove nella notte hanno preso a bruciare alcuni bancali che si trovavano all'esterno della struttura. Sette, in questo caso, le squadre di vigili del fuoco che si sono date il cambio per un intervento che, alle prime ore di questa mattina, era ancora in corso.

E preoccupazione ha destato anche l'incendio di una legnaia, ad Avigliana: in questo caso le quattro squadre intervenute sono riuscite a domare le fiamme poco prima delle sette.