Nichelino, oggi il via alla quarta edizione del Salone del Libro usato: tremila titoli in offerta a 1 euro

A grande richiesta ritorna a Nichelino il Salone del Libro usato.

L'appuntamento con la quarta edizione è da oggi, sabato 22 febbraio, a domenica 1° marzo presso la libreria il Cammello: tremila libri in offerta al prezzo stracciato di un solo euro!

Questa nuova edizione verrà allestita nel salone al piano inferiore della libreria, con uno spazio espositivo che conterrà negli scaffali qualcosa come 10000 libri usati di qualità con prezzi scontati dal 60% al 90% rispetto al prezzo iniziale di copertina.

"Per l’Associazione questa è un’iniziativa fondamentale perché permette, grazie alle generose donazioni di libri dei nostri soci, di poter vendere migliaia di libri ad un prezzo stracciato", sottolineano gli organizzatori. "E' un’occasione per raccogliere fondi per le nostre attività, ma soprattutto per ribadire la nostra mission: diffondere la Cultura del Libro e promuovere la lettura".

"In Italia si legge poco! Sei persone su dieci non leggono neanche un libro durante l’anno e di sicuro il prezzo di un libro nuovo (prezzo medio 2018 circa 20 euro) non avvicina i non lettori alle lettura e diventa un freno per chi vorrebbe leggere. Con il Salone dell’Usato vogliamo abbattere questo ostacolo: spendendo solo 100 € si può mettere in piedi una biblioteca personale di tutto rispetto!".

La bilioteca Il Cammello di Nichelino sarà aperta tutti i giorni, fino al 1° marzo, con il seguente orario: al mattino dalle 10 alle 13, il pomeriggio dalle 15 alle 19.30.

Per maggiori info consultare il sito www.libreriailcammello.com dove è anche possibile consultare il catalogo completo dei libri in vendita.