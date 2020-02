Camera di commercio, chiusura uffici al pubblico fino al 29 febbraio

Alla luce delle disposizioni urgenti adottate dal Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte, si dispone l’immediata chiusura degli uffici al pubblico sino al 29 febbraio.

Sarà invece garantita l’erogazione agli sportelli dei seguenti servizi:

- rilascio Carnet ATA e certificati d’origine

- registrazione brevetti

- rilascio certificati e visure del Registro imprese per partecipazioni a gare d’appalto (per altre esigenze utilizzare i servizi on line del sito www.registroimprese.it)

- vidimazione e bollatura dei registri di carico e scarico rifiuti e dei formulari per il trasporto rifiuti

- rilascio CNS e carte tachigrafiche in scadenza.

Tutti i servizi camerali in via telematica sono regolarmente garantiti.

È sempre possibile contattare via email gli uffici:

- accettazionepraticheri@to.camcom.it per lo sportello consulenza del Registro Imprese

- ambiente@to.camcom.it per lo sportello della Sezione regionale dell’Albo gestori rifiuti

- artigianato@to.camcom.it per il servizio di assistenza artigiana.

Per ulteriori informazioni, consultare l’home page del sito www.to.camcom.it