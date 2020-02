Coronavirus, Nosiglia predica calma: "No all’allarmismo, domenica si torni in chiesa" [VIDEO]

Un momento di preghiera per e per il Coronavirus. Questa mattina l’arcivescovo di Torino, il Monsignor Cesare Nosiglia, e la sindaca Appendino, si sono recati al santuario di Nostra Signora della Salute a pregare il rosario e a rinnovare alla Madonna la richiesta di proteggere la popolazione e la città dal virus che da giorni ha ormai cambiato radicalmente le abitudini dei torinesi.

Al momento di raccolta, privato e aperto solo a un limitato numero di fedeli, è poi seguita una riflessione dell’arcivescovo sulle restrizioni applicate anche ai fedeli per non far diffondere il virus. Sino a sabato infatti sono sospese le messe, mentre funerali e matrimoni sono aperti ai soli parenti dei defunti e degli sposi: “Mi auspico che almeno domenica si torni a messa, in chiesa” ha ammesso monsignor Nosiglia. “Sarebbe grave - ha poi continuato l’arcivescovo di Torino - si tratterebbe di un segno negativo, di grande paura e timore. Noi diciamo di no al timore e di non fare allarmismi, ma se ai fedeli togli la domenica diventa pesante“.

Di fatto, Nosiglia si è lanciato in un vero e proprio appello al non cadere in facili allarmismi: “Abbassiamo i toni, abbiamo visto supermercati assaliti e invece la situazione è sotto controllo nella nostra regione. Il Piemonte la Regione sta lavorando bene”.

Alla funzione ha partecipato anche la sindaca Chiara Appendino, che oltre a pregare, ha affermato come la sua presenza, in veste di rappresentante della Città, sia stata un modo per far sentire tutti i fedeli coinvolti in questo momento di raccoglimento. L’arcivescovo ha poi rivolto un pensiero ai cittadini colpiti dal Covid-19, alle loro famiglie, oltre che al personale sanitario impegnato nel contrastare il virus.