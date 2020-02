Coronavirus, scendono i casi in Piemonte: negativa ai test la coppia di Cumiana

Scendono da tre a uno i casi di Coronavirus in Piemonte. La coppia di Cumiana, infatti, è risultata negativa ai test effettuati.

Ad annunciarlo l’assessore regionale alla Salute Luigi Icardi. Le condizioni dell’unico caso, oggi ricoverato presso l’ospedale Amedeo Di Savoia, risultano discrete e stabili. Per quanto riguarda la coppia, nelle prossime ore i due genitori potrebbero essere “liberati” dall’autoisolamento e dal ricovero.

“I casi di Cumiana, dagli esami più approfonditi e dalle conferme dell’Istituto Superiore di Sanità, almeno informalmente, ci hanno detto che sono negativi. Passiamo da tre casi a uno” ha affermato Icardi. Non si tratta di una falsa positività, l’assessore ha spiegato che “vi è la possibilità, è nella normale evoluzione di questo tipo di analisi, che avvenga una riconferma negativa”.

Di fatto, per quanto quando vi sono casi sospetti, la procedura prevede l’utilizzo del tampone come primo test. Le successive analisi epidemiologiche vengono poi effettuate presso l’Istituto Superiore di Sanità, una struttura con tecnologie di quarto livello, avanzate, e in grado di dare risposte definitive. Risposte che, nel caso dei due genitori di Cumiana, hanno dato esito negativo.

Un sospiro di sollievo per il Piemonte, che tiene però il fiato sospeso per un possibile caso di Coronavirus a Ciriè, i cui risultati arriveranno domani in mattinata e per i 36 anziani astigiani in quarantena in Liguria, in un hotel di Alassio. “Alcuni di questi, non sappiamo se piemontesi, lombardi o emiliani, hanno accusato sintomi e sono stati ricoverati al San Martino di Genova. Abbiamo notizia di 4 positivi, stiamo pensando a una serie di misure per dare loro massimo comfort” ha ribadito Icardi. “Teniamo conto che sono persone anziane, i tecnici delle varie regioni stanno studiando soluzioni per queste persone”, ha poi concluso l’assessore.