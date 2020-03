Coronavirus, a Orbassano annullato il flash mob #IORISPETTO in programma domenica

"Con rammarico abbiamo deciso di annullare la manifestazione in programma per domenica 8 marzo dedicata alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna - spiega il Sindaco di Orbassano, Cinzia Maria Bosso - Una scelta voluta a livello precauzionale in linea con le misure di limitazione e contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus".

"Non ci troveremo quindi in piazza Umberto I, domenica mattina, ma vogliamo ugualmente trasmettere il messaggio che sarebbe stato il protagonista di questo flash mob: il RISPETTO. Anche se non saremo insieme 'fisicamente', facciamo sì che questo messaggio si diffonda il più possibile, come un virus positivo nella rete. Affermiamo con forza: #IORISPETTO in ogni momento della mia vita!".

"#IORISPETTO nel comunicare con gli altri, nei giudizi che esprimo, nelle mie forme di comportamento e di approccio con gli altri. Perchè il rispetto è il dono più grande che possiamo fare, a noi stessi e agli altri: facciamolo diventare una buona abitudine".