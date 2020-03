Strisce pedonali “invisibili” ad Aurora. E i pedoni rischiano (FOTO)

Problema strisce pedonali in Borgo Aurora: in diversi punti del quartiere, infatti, la segnaletica orizzontale è sbiadita, se non addirittura cancellata dal tempo e dalle precipitazioni atmosferiche.

Ad essere particolarmente critiche, tra le altre, sono le situazioni riscontrate in alcuni punti di Via Bologna e di Lungo Dora Firenze.

A rassicurare tutti, però, è la Circoscrizione 7: “In questo periodo dell'anno - dichiara il presidente Luca Deri – si tratta di una situazione assolutamente normale, riscontrabile anche in altri quartieri".

"Per marzo, inoltre, dovrebbe essere prevista la manutenzione ordinaria, con la relativa tracciatura di tutte le strisce su tutto il territorio”.