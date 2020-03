Scippa una donna sul treno: 38enne fermato in stazione a Chivasso

È di 16 persone indagate e 2.592 identificati, di cui 633 stranieri, 85 minori e 659 con precedenti di polizia il bilancio dell'attività della polizia ferroviaria del Piemonte e della Val d'Aosta nell'ultima settimana. Ben 90 i veicoli controllati: 258 pattuglie hanno agito in stazione e 108 a bordo treno.

In particolare, a Chivasso (TO) gli operatori Polfer hanno rintracciato in stazione un trentottenne marocchino responsabile di furto di un telefono cellulare ai danni di una viaggiatrice a bordo di un treno regionale sulla tratta Milano-Torino. La vittima scesa dal treno ha subito sporto denuncia presso l’ufficio di polizia di stazione. Grazie alla visione delle telecamere di sicurezza e alla dettagliata descrizione del ladro fatta dalla denunciante, l’uomo è stato rintracciato ancora all’interno della stazione, con all’interno di una borsa il telefono oggetto del furto. Dopo gli accertamenti di rito lo straniero è stato denunciato per furto con l’aggravante di aver commesso il reato con violenza, per aver afferrato il telefono dalle mani della signora.