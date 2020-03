Coronavirus, 80 turisti italiani rimasti a terra a Marrakech: niente volo per Torino

Un'ottantina di turisti italiani sono rimasti bloccati a Marrakech. Il volo Tui Fly, che era programmato per lunedì mattina verso Torino, è rimasto a terra senza dare alcun preavviso.

Giorgio Faccio, avvocato, era tra i passeggeri di quell'aereo: "Abbiamo scoperto solo al momento dell'imbarco che il volo era stato annullato. Nessuno ci ha avvisati prima". Centralini bloccati e telefoni muti: "Molti tra di noi hanno tentato di comprare un biglietto per l'Italia, anche per i giorni successivi, collegandosi a internet. Sui siti l'acquisto è immediato, ma nel giro di un quarto d'ora si riceve un messaggio che dice che il volo è annullato e il biglietto sarà rimborsato".

Sono centinaia, intanto, gli italiani già ricollocati su altri voli per rientrare nel nostro Paese dal Marocco, facendo scalo nelle capitali europee. I voli diretti per l'Italia sono bloccati, l'ambasciata italiana e i consolati ricevono le segnalazioni e cercano di far fronte alle richieste di aiuto, in un momento di emergenza globale.