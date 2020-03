Coronavirus, a Torino giro di vite nei parchi: controlli di polizia contro gli assembramenti

Per l’emergenza Coronavirus, a Torino, il Comune ha deciso di dare un giro di vita agli assembramenti nei parchi cittadini. Dopo l’approvazione ieri sera del nuovo DPCM, che inasprisce ulteriormente le misure per evitare il contagio, questa mattina si è svolto in Prefettura il Comitato di Sicurezza Pubblica.

Tra le decisioni assunte nel confronto “quelle di rafforzare i controlli nei parchi cittadini, da parte di forze dell'ordine e polizia locale, finalizzati ad evitare il formarsi di assembramenti”. Verranno poi “posizionati cartelli nelle aree verdi con le indicazioni relative alle misure di sicurezza da rispettare (come la distanza da tenere tra una per l'altra) e analoghi cartelli saranno posizionati nelle strutture sportive (campi basket, calcetto, ecc.) presenti nei parchi, con l'indicazione del divieto di utilizzo”.

Provvedimenti che si sono resi necessari anche dopo le scene viste negli scorsi giorni. A Torino -complice anche il sole e bel tempo – le aree verdi sono state letteralmente prese d’assalto con decine di persone riunite insieme.