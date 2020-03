Il coronavirus a Torino non ha fermato tutte le scuole

Scuola&Lavoro, scuola storica dedicata alla formazione professionale nei settori alberghiero, estetica benessere, informatica e assistenza, ha dovuto giustamente e doverosamente chiudere, come tutte le scuole e agenzie formative.

Ma il coronavirus non ha fermato le attività e, infatti, nell'arco di pochissimi giorni, ha creato e sviluppato una piattaforma on line in grado di soddisfare sia gli iscritti che hanno per legge dovuto interrompere il corso, sia coloro che avrebbero dovuto iniziare a breve una nuova avventura.

Ma come funziona? È molto semplice, basta scegliere il corso che si segue attraverso un link dedicato, iscriversi e da quel momento, lo studente sarà contattato dal suo insegnante che lo seguirà durante tutto il percorso formativo e gli darà le istruzioni e i suggerimenti su come portare avanti il piano di studi.

Inoltre, concorderà con te le modalità e i tempi con i quali lo studente preferisce comunicare e sarà possibile modificarli di volta in volta in base alle esigenze.

Completato il programma, il docente/professionista, organizzerà l’esame, superato il quale l’allievo riceverà l’attestato formativo in formato digitale (pdf). Il programma di studi si può seguire comodamente da casa nei giorni e negli orari preferiti. Insomma Scuola&Lavoro chiude, ma non si ferma.

https://www.scuolaelavoroonline.it/

